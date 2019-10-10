استشهاد 8 مدنيين وإصابة 20 جراء #العدوان_التركي المستمر على مناطق القامشلي والدرباسية والمشرافة برأس العين في شمال سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 00:20

استشهاد 8 مدنيين وإصابة 20 جراء #العدوان_التركي المستمر على مناطق القامشلي والدرباسية والمشرافة برأس العين في شمال سوريا

منذ 1 ساعة 9 October، 2019
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