قوات قسد تعلن تعرض سجن جركين في القامشلي لقصف تركي والذي يعد أحد السجون التي يحتجز فيها إرهابيي داعش – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 00:20

قوات قسد تعلن تعرض سجن جركين في القامشلي لقصف تركي والذي يعد أحد السجون التي يحتجز فيها إرهابيي داعش

منذ 1 ساعة 9 October، 2019
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