وزير الخارجية الفرنسية يندد بالعدوان التركي على سوريا ويقول إنه يهدد الجهود الأمنية للتحالف ضد داعش – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 00:20
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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعلن بدء العملية التركية العسكرية في شمال سوريا
اردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين: العملية العسكرية التركية في شرق الفرات وتمهد الطريق لحل سياسي في سوريا
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإطلاعهم على العملية التركية في سوريا
دمشق تدين الحشود العسكرية التركية على الحدود السورية وتؤكد تصميمها التصدي للعدوان التركي بكافة الوسائل المشروعة
وسائل إعلام سورية: قصف تركي عنيف لمدينة رأس العين يستهدف مواقع "قوات قسد" والبنى التحتية في المدينة ومحيطها
المرصد المعارض: 15 قتيلاً بينهم 8 مدنيين حصيلة "العدوان التركي" على المناطق المأهولة في سوريا
"قسد" تطالب أمريكا والتحالف بفرض منطقة حظر للطيران في منطقة العمليات التركية شمالي سوريا
حركة نزوح كثيفة للسكان من مدينة رأس العين والقرى المحيطة جراء القصف التركي العشوائي للمنطقة
مجلس الأمن يجتمع صباح الخميس بناء لدعوة دول أوروبية لبحث الهجوم التركي على الشمال السوري
روسيا: العملية العسكرية التركية هي اعتداء على السيادة السورية
الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بوقف هجومها في سوريا
فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا يدينون الهجوم التركي بأشد العبارات ويدعون إلى وقفه
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني يدعو تركيا إلى إعادة النظر بقرارها شن عملية عسكرية شمال سوريا
مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: العملية العسكرية التركية تعقد الوضع وتتعارض مع الأمن الإقليمي وتزيد الإرهاب
مصر تدين بأشد العبارات الاعتداء التركي الصارخ على سيادة دولة عربية شقيقة وتدعو لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية
رئيس مجلس الأمن الدولي: ندعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في شمال سوريا واحترام القرارات الدولية
حكومة كردستان العراق: التصعيد في شمال سوريا له عواقب لن تقف عند حدود سوريا والحل العسكري لا يصب في مصلحة المنطقة
البيت الأبيض: الهجوم التركي على سوريا فكرة سيئة وأنقرة تتحمل مسؤولية أسرى داعش في المنطقة
السيناتور الأميركي كريس فان هولن: يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا
الخارجية اللبنانية تدين العدوان التركي على سوريا وتعتبره احتلالا لدولة شقيقة ويعرض الأهالي للقتل والتهجير
الخارجية السعودية تدين العدوان الذي تشنه تركيا على مناطق في سوريا وتعتبره تعد سافر على سيادة دمشق ووحدتها
السفير الروسي في لبنان للمنار: نتابع العملية التركية في شمال سوريا بحذر وننتظر لنرى إلى ما ستصل إليه
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: احترام القضاء واجب وليس خياراً والاستدعاء إليه لا يعني بالضرورة اتهاماً
المحكمة العسكرية الدائمة ترجئ إلى 13 ك1 المقبل محاكمة محمد كنعان أحمد ناجي بجرم الإنتماء الى تنظيم مسلح
رئيس نقابة المخابز والأفران للمنار: مخزون الطحين يكفي لشهر ونصف وقد نصل إلى الإضراب في حال عدم تأمين الدولار
الإمام السيد علي الخامنئي: لم نتجه لصنع السلاح النووي رغم قدرتنا على ذلك ولا سبب يدعونا إلى الإنفاق على سلاح محرم
مناورات مفاجئة للقوات البرية الإيرانية شمال غرب البلاد بمشاركة وحدات التدخل السريع بدعم من سلاح الجو في الجيش
القضاء التونسي يقرر اطلاق سراح المرشح للرئاسة نبيل القروي الذي أوقف أواخر آب/أغسطس الفائت
مصادر يمنية: قصف صاروخي ومدفعي يستهدف قرى آهلة بالسكان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يعلن الحداد 3 أيام تكريماً لضحايا التظاهرات المدنيين والأمنيين
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
وزير الخارجية الفرنسية يندد بالعدوان التركي على سوريا ويقول إنه يهدد الجهود الأمنية للتحالف ضد داعش
منذ 1 ساعة
9 October، 2019
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