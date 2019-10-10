وزير الخارجية الفرنسية يندد بالعدوان التركي على سوريا ويقول إنه يهدد الجهود الأمنية للتحالف ضد داعش – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 00:20

وزير الخارجية الفرنسية يندد بالعدوان التركي على سوريا ويقول إنه يهدد الجهود الأمنية للتحالف ضد داعش

منذ 1 ساعة 9 October، 2019
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