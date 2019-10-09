رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ايران علي لاريجاني يلغي زيارته الى اسطنبول احتجاجا على العدوان التركي ضد الأراضي السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 22:46

رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ايران علي لاريجاني يلغي زيارته الى اسطنبول احتجاجا على العدوان التركي ضد الأراضي السورية

منذ 26 mins 9 October، 2019
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