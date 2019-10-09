التلفزيون السوري: عدوان تركي بالمدفعية على بلدة عين ديوار بريف المالكية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 22:44

التلفزيون السوري: عدوان تركي بالمدفعية على بلدة عين ديوار بريف المالكية

منذ 31 mins 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

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