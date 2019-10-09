السعودية تدين العدوان التركي في سوريا (أ.ف.ب.) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 22:44

السعودية تدين العدوان التركي في سوريا (أ.ف.ب.)

منذ 32 mins 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

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