تونس: الإفراج عن المرشح للرئاسة نبيل القروي

قررت محكمة التعقيب في تونس، اليوم الأربعاء، الإفراج عن المرشح الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية عن حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، بحسبما نقلته “رويترز” عن محامي الدفاع.

وأفادت قناة “نسمة” بأن محكمة التعقيب قضت بالنقض بدون إحالة والإفراج فورا عن القروي دون إبقائه بالسجن.

ونشر المحامي عماد بن حليمة تدوينة على “فيسبوك” أكد فيها قرار المحكمة.

وفي وقت سابق، أكدت ريم السعيدي، مديرة الاتصال والإعلام في حملة المرشح للرئاسة، في تصريح لـ RT، أن القروي لم ينسحب من السباق.

وأضافت السعيدي أن القروي مستمر في التنافس على الرئاسة نافية أي أخبار حول نيته للانسحاب.

وتم إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي يوم 23 أغسطس 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر ولوكسمبورغ.

ورفضت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 5 سبتمبر 2019، طلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلقة بمنع السفر وتجميد التعامل بممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب “قلب تونس”.

المصدر: وكالات