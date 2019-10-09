مصدر في البنتاغون: الرئيس ترامب يأمر الجيش الأميركي بعدم تقديم أي مساعدة في شمال سورية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 9 2019 - 21:06

مصدر في البنتاغون: الرئيس ترامب يأمر الجيش الأميركي بعدم تقديم أي مساعدة في شمال سورية

منذ 2 ساعة 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة