الخارجية المصرية : #العدوان_التركي على الأراضي السورية اعتداء صارخ غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 9 2019 - 21:06

الخارجية المصرية : #العدوان_التركي على الأراضي السورية اعتداء صارخ غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة

منذ 2 ساعة 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة