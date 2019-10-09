رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن: تحرير 5 أسرى من الجيش واللجان في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 9 2019 - 19:26

رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن: تحرير 5 أسرى من الجيش واللجان في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي

منذ 28 mins 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة