مساعد رئيس مجلس الشورى الايراني: العملية العسكرية التركية تعقّد الوضع وتتعارض مع الأمن الإقليمي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 19:26

مساعد رئيس مجلس الشورى الايراني: العملية العسكرية التركية تعقّد الوضع وتتعارض مع الأمن الإقليمي

منذ 34 mins 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

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