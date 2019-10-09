سانا : #عدوان_تركي مدفعي على تل جهان وقرية زورافة بالقحطانية وسد المنصورة وقرية الاسماعيلية وقرية خراب رشك بالمالكية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 19:26
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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعلن بدء العملية التركية العسكرية في شمال سوريا
اردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين: العملية العسكرية التركية في شرق الفرات وتمهد الطريق لحل سياسي في سوريا
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإطلاعهم على العملية التركية في سوريا
دمشق تدين الحشود العسكرية التركية على الحدود السورية وتؤكد تصميمها التصدي للعدوان التركي بكافة الوسائل المشروعة
وسائل إعلام سورية: قصف تركي عنيف لمدينة رأس العين يستهدف مواقع "قوات قسد" والبنى التحتية في المدينة ومحيطها
الإعلام السوري: "قسد" تضرم النار في بعض آبار النفط بريف الحسكة الشمالي
مصادر كردية: أكثر من 23 إصابة بينهم قتلى في صفوف المدنيين جراء العدوان التركي في شمالي شرق سوريا
حركة نزوح كثيفة للسكان من مدينة رأس العين والقرى المحيطة جراء القصف العشوائي التركي للمنطقة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: التجربة تقول إنّ اميركا لا حليف لها وما يجري في شرق الفرات دليل على ذلك
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني يدعو الحكومة التركية إلى إعادة النظر في قرارها والتعامل بدقة مع الأمر
روسيا: العملية العسكرية التركية هي اعتداء على السيادة السورية
لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الفيدرالي الروسي: يمكن إنهاء المخاوف شمالي سوريا بحوار بين دمشق والأكراد
الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بوقف هجومها في سوريا
وزيرة فرنسية: باريس ولندن وبرلين يضعون اللمسات الأخيرة لإدانة الهجوم التركي ولطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي
وزير الخارجية الألماني يدين بشدة الهجوم التركي في شمال سوريا ويعتبر أنه سيزيد إضطراب المنطقة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني يدعو تركيا إلى إعادة النظر بقرارها شن عملية عسكرية شمال سوريا
حكومة كردستان العراق: التصعيد في شمال سوريا له عواقب لن تقف عند حدود سوريا والحل العسكري لا يصب في مصلحة المنطقة
رئيس مجلس الأمن الدولي: ندعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في شمال سوريا واحترام القرارات الدولية
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: إذا كانت تركيا تريد تدمير ما تبقى من علاقة هشة فالغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: احترام القضاء واجب وليس خياراً والاستدعاء إليه لا يعني بالضرورة اتهاماً
العسكريون المتقاعدون يعتصمون أمام مبنى الــ TVA في بيروت احتجاجاً على الأزمة المعيشية وعدم الحصول على مستحقاتهم
الإمام السيد علي الخامنئي: لم نتجه لصنع السلاح النووي رغم قدرتنا على ذلك ولا سبب يدعونا إلى الإنفاق على سلاح محرم
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الحرب الاقتصادية الاميركية تستهدف معيشة المواطنين العاديين وسلامتهم
ظريف: أميركا تستغل قدرتها الاقتصادية لممارسة الضغوط على الدول المستقلة كإيران والصين وروسيا وكوبا وفنزويلا
مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي: نرحب بوقف إطلاق النار في اليمن والسعوديون أدركوا أن الحرب لن تحسم الوضع هناك
واعظي: أي موقف سعودي لوقف الحرب في اليمن والحوار مع إيران خطوة مهمة
مناورات مفاجئة للقوات البرية الإيرانية شمال غرب البلاد بمشاركة وحدات التدخل السريع بدعم من سلاح الجو في الجيش
الشركة الوطنية الإيرانية للنفط والغاز: اكتشاف حقل غازي هائل جنوب البلاد يكفي لسد حاجة سكان طهران من الغاز لـ16 عاماً
مصادر يمنية: قصف صاروخي ومدفعي يستهدف قرى آهلة بالسكان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة
اثيوبيا ترفض اقتراحاً مصرياً حول سد النهضة وتقول إنه مسألة بقاء وسيادة وطنية
البيت الأبيض في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: نرفض التعاون مع تحقيق الكونغرس الرامي لعزل ترامب
البيت الأبيض لبيلوسي: تحقيقكم منحاز ولا يستند إلى الأسس الشرعية الدستورية وعليكم التخلي عن جهودكم الحالية الباطلة
بيلوسي: إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون مع الكونغرس هو محاولة أخرى لإخفاء الحقائق على نحو غير قانوني
السفارة الصينية في واشنطن تندد بقيود فرضتها أمريكا على إصدار تأشيرات السفر لبعض المسؤولين الصينيين بسبب قضية الإيغور
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
سانا : #عدوان_تركي مدفعي على تل جهان وقرية زورافة بالقحطانية وسد المنصورة وقرية الاسماعيلية وقرية خراب رشك بالمالكية
منذ 36 mins
9 October، 2019
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مصدر في البنتاغون: الرئيس ترامب يأمر الجيش الأميركي بعدم تقديم أي مساعدة في شمال سورية
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