سانا : #عدوان_تركي مدفعي على تل جهان وقرية زورافة بالقحطانية وسد المنصورة وقرية الاسماعيلية وقرية خراب رشك بالمالكية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 19:26

سانا : #عدوان_تركي مدفعي على تل جهان وقرية زورافة بالقحطانية وسد المنصورة وقرية الاسماعيلية وقرية خراب رشك بالمالكية

منذ 36 mins 9 October، 2019
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