“قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تعلن مقتل مدنيَّين في الغارات التركية على شمال سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 19:26

“قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تعلن مقتل مدنيَّين في الغارات التركية على شمال سوريا

منذ 41 mins 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

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