الامين العام لحلف شمال الاطلسي يدعو تركيا الى “ضبط النفس” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 19:26

الامين العام لحلف شمال الاطلسي يدعو تركيا الى “ضبط النفس”

منذ 43 mins 9 October، 2019
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