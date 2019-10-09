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October 9 2019 - 19:26

السيناتور الأمريكي غراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

منذ 25 mins 9 October، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، إنه سيبذل جهودا في الكونغرس “لجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا”، بعد بدء القوات التركية عملية عسكرية واسعة شمال شرقي سوريا.

وكتب غراهام تغريدة على “تويتر” قال فيها: “إذا كانت التقارير الإعلامية دقيقة حول دخول تركيا لشمالي سوريا، فهذا بمثابة كارثة يجري إعدادها”.

وكان غراهام طالب قبل يومين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعدول عن قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، معتبرا أن هذا الخيار “ينطوي على كارثة”.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية “نبع السلام” العسكرية شمال شرق سوريا، فيما أكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا أن باريس ولندن ستدعوان لجلسة في مجلس الأمن الدولي لبحث العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

المصدر: وكالات

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