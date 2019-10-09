الشيخ روحاني: الحل الأمني ​​على الحدود السورية التركية يمكن فقط عبر تواجد الجيش السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 17:42

الشيخ روحاني: الحل الأمني ​​على الحدود السورية التركية يمكن فقط عبر تواجد الجيش السوري

منذ 8 mins 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

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