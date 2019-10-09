استمرار عودة المهجرين السوريين عبر معبر نصيب الحدودي… العائدون: الرجوع أشبه بعودة الروح إلى الجسد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 17:42

استمرار عودة المهجرين السوريين عبر معبر نصيب الحدودي… العائدون: الرجوع أشبه بعودة الروح إلى الجسد

منذ 12 mins 9 October، 2019
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سورية - عربي وإقليمي

IMG_20191009_143736عادت اليوم دفعة جديدة من المهجرين السوريين قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب – جابر الحدودي إلى مدنهم وقراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وأشار رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب الحدودي العقيد مازن غندور إلى أن الجهات المعنية أمنت الخدمات اللازمة لنقل العائدين مع أطفالهم إلى أقرب نقطة يمكن من خلالها الوصول إلى مكان سكنهم حيث يتم بشكل دائم تقديم التسهيلات للعائدين من قبل العاملين في المركز مبيناً أن عدد العائدين منذ افتتاح المعبر حتى تاريخه بلغ 29148 شخصاً.

ووصف المواطنون عودتهم إلى الوطن بـ “عودة الروح إلى الجسد”.

المصدر: سانا

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