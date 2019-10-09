سانا : عدوان تركي بالمدفعية على ريف القامشلي الشرقي استهدف مقراً ل “قسد” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 17:40

سانا : عدوان تركي بالمدفعية على ريف القامشلي الشرقي استهدف مقراً ل “قسد”

منذ 18 mins 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

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