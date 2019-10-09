رئيس مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف إلى اقصى درجات ضبط النفس بعد الاعلان عن بدء العملية التركية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 17:42

رئيس مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف إلى اقصى درجات ضبط النفس بعد الاعلان عن بدء العملية التركية

منذ 25 mins 9 October، 2019
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