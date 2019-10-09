سانا: #العدوان_التركي يستهدف بلدة تل أبيض بريف الرقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 17:40

سانا: #العدوان_التركي يستهدف بلدة تل أبيض بريف الرقة

منذ 28 mins 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

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