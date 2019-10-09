روسيا: العملية العسكرية التركية هي اعتداء على السيادة السورية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 9 2019 - 17:42

روسيا: العملية العسكرية التركية هي اعتداء على السيادة السورية

منذ 60 mins 9 October، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة