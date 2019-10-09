ترامب: خضنا حربا في الشرق الأوسط بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 9 2019 - 17:42

ترامب: خضنا حربا في الشرق الأوسط بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل

منذ 44 mins 9 October، 2019
5d9dd4f24236040fb623645b
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن توغل بلاده في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة اتخذ بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا وتمثلت بوجود أسلحة دمار شامل في المنطقة.

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “الولايات المتحدة أنفقت ثمانية تريليونات دولار للقتال ولعب دور الشرطة في الشرق الأوسط. آلاف من جنودنا العظماء قتلوا أو أصيبوا بجروح حرجة، فيما قتل ملايين الأشخاص في الطرف الآخر”.

وأضاف ترامب مشددا: “كان الذهاب إلى الشرق الأوسط أسوأ قرار اتخذ في تاريخ بلادنا! خضنا حربا بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا وهي أسلحة دمار شامل. لم يكن هناك أي شيء!”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “والآن نقوم بإعادة جنودنا وعسكريينا العظماء بتأن وعناية إلى الوطن. إن تركيزنا على الصورة العامة! الولايات المتحدة أعظم من أي وقت مضى!”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة