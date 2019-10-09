الرئاسة الفرنسية: باريس قلقة جداً من الاستعدادات للعملية العسكرية التركية في سورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 15:58

الرئاسة الفرنسية: باريس قلقة جداً من الاستعدادات للعملية العسكرية التركية في سورية

منذ 2 ساعة 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

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