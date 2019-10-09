الرئاسة الفرنسية: باريس قلقة جداً من الاستعدادات للعملية العسكرية التركية في سورية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 9 2019 - 15:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: التجربة تقول إنّ اميركا لا حليف لها وما يجري في شرق الفرات دليل على ذلك
السيد نصرالله للذين يراهنون على أميركا: أليس ما يجري في شرق الفرات كافياً لكل صاحب عقل أن يعلم بأن هذا الخيار فاشل
البرلمان التركي يصادق على تمديد التفويض الممنوح لأردوغان بشأن العمليات خارج الحدود في سوريا والعراق لمدة عام
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: الجيش التركي على وشك عبور الحدود مع سوريا برفقة "الجيش السوري الحر"
الإدارة الذاتية الكردية تعلن "النفير العام" على مدى 3 أيام في مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا
قوات "قسد" تحذر من أنّ مناطق شمال شرق سوريا الحدودية مع تركيا على حافة كارثة إنسانية وشيكة
"قسد": الهجوم التركي سيؤدي إلى سفك دماء آلاف المدنيين الأبرياء بسبب اكتظاظ المناطق الحدودية بالسكان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: ندعو لحل الأزمة في شمال شرق سوريا عبر حوار بين دمشق وأنقرة والأكراد
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني يدعو تركيا إلى إعادة النظر بقرارها شن عملية عسكرية شمال سوريا
أ ف ب: قلق أوروبي من هجرة جديدة جراء تهديد تركيا بشن عملية عسكرية في سوريا
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: إذا كانت تركيا تريد تدمير ما تبقى من علاقة هشة فالغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة
العسكريون المتقاعدون يعتصمون أمام مبنى الــ TVA في بيروت احتجاجاً على الأزمة المعيشية وعدم الحصول على مستحقاتهم
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الحرب الاقتصادية الاميركية تستهدف معيشة المواطنين العاديين وسلامتهم
مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي: نرحب بوقف إطلاق النار في اليمن والسعوديون أدركوا أن الحرب لن تحسم الوضع هناك
واعظي: أي موقف سعودي لوقف الحرب في اليمن والحوار مع إيران خطوة مهمة
ظريف: أميركا تستغل قدرتها الاقتصادية لممارسة الضغوط على الدول المستقلة كإيران والصين وروسيا وكوبا وفنزويلا
الشركة الوطنية الإيرانية للنفط والغاز: اكتشاف حقل غازي هائل جنوب البلاد يكفي لسد حاجة سكان طهران من الغاز لـ16 عاماً
مصادر يمنية: قصف صاروخي ومدفعي يستهدف قرى آهلة بالسكان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة
البيت الأبيض في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: نرفض التعاون مع تحقيق الكونغرس الرامي لعزل ترامب
البيت الأبيض لبيلوسي: تحقيقكم منحاز ولا يستند إلى الأسس الشرعية الدستورية وعليكم التخلي عن جهودكم الحالية الباطلة
بيلوسي: إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون مع الكونغرس هو محاولة أخرى لإخفاء الحقائق على نحو غير قانوني
3 لجان في مجلس النواب الأميركي تعتزم إصدار مذكرة استدعاء للسفير الأميركي لدى الإتحاد الأوروبي
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
الرئاسة الفرنسية: باريس قلقة جداً من الاستعدادات للعملية العسكرية التركية في سورية
منذ 2 ساعة
9 October، 2019
التعليقات
ذات صلة
الأمن العام يؤمن العودة الطوعية لنازحين سوريين صباح غد الخميس
النائب بزي بعد لقاء الاربعاء: الرئيس بري تساءل أين اصبحت الموازنة؟
الرئيس بري تعليقاً على قانون الإنتخابات النيابية الحالي: إنه قانون “ميني” ارثوذكسي ونعيش اليوم تردداته السلبية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}