الشرطة الألمانية: قتيلان في إطلاق نار وقع في أحد شوارع مدينة هاله الألمانية(وسائل إعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 15:58

الشرطة الألمانية: قتيلان في إطلاق نار وقع في أحد شوارع مدينة هاله الألمانية(وسائل إعلام)

منذ 2 ساعة 9 October، 2019
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