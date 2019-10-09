السيد الخامنئي : مسار النخبوية مسار لا نهاية له

استقبل الإمام السيد علي خامنئي صباح اليوم الأربعاء جمعاً من الشباب النخبة الفائزين بأنواع الميداليات في مسابقات الاولمبياد العلمي الوطنية والدولية برفقة أعضاء المنتخب الوطني الإيراني بالكرة الطائرة للشباب الفائز ببطولة العالم الاخيرة.

وأشاد السيد خامنئي بعمق رؤية وحكمة وعقلانية الشباب النخبة معتبراً أن مسار النخبوية مسار لا ينتهي وأضاف :”التقدم العلمي المفيد للبلاد مشروط بامتلاك رؤية ثورية تكون مبنية على الفكر الإسلامي، ويجب على الشباب النخبة أن يجعلوا هدفهم بلوغ حدود العلم والتكنولوجيا ودفعها إلى الأمام”.

وشكر مبادرة الشباب النخبة إلى إهداء ميداليّاتهم له، وقال:”هذه المبادرة ليست إهداء لشخص، بل هي إهداء لرمز معين، وأنا مع قبولي لهذه الميداليات سأقوم بإعادتها للشباب الأعزاء والنخبة لكي تبقى لديهم”.

وخاطب الشباب النخبة قائلاً: “نحن نفخر بافتخاركم ونشمخ بشموخكم وإن شموخكم هو شموخ للشعب وجميع محبّي النظام”.

وأشار السيد خامنئي إلى بعض مطالب الشباب النخبة واقتراحاتهم مؤكداً على ضرورة أن تتم دراسة ومتابعة هذه المقترحات، وأضاف قائلاً:” إن مسار النخبوية هو مسار تقدم وبذل جهود لا تنتهي، لذلك لا ينبغي أن يُنظر إلى كسب الميدالية على أنه نهاية الطريق وأن يتم إيقاف مسار تقدّم ورفع مستوى قدرات النخبة”.

وأشار سماحته الى المرتبة المتقدمة التي حققتها البلاد في تقنية النانو وأضاف: “نتوقع حاليا منكم كنخب شابة ومن الاجيال القادمة ان تكتشفوا مئات الموارد الشبيهة بالنانو والظواهر العلمية المجهولة في مجال التقنيات”.

ودعا سماحته النخب الشابة الى العمل على ترسيخ الفكر الثوري والاسلامي والبصيرة النافذة في انفسهم وتقوية الارتباط القلبي مع الله تبارك وتعالى والتوكل عليه والاستعانة به لأنه من دون كل ذلك سوف لن تكون انجازات النخب الشابة في مصلحة البلد والشعب.

وفي جانب آخر من حديثه تطرق سماحة السيد الى فوز منتخب شباب ايران ببطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عاما في نسختها العشرين التي جرت في البحرين الشهر الماضي، وقال: “بفضل الله تمكن منتخبنا بالكرة الطائرة للشباب من تحقيق انجاز كبير وفازوا ببطولة العالم، وهذا انجاز بالغ الأهمية وقد أدخل السرور الى قلوب أبناء الشعب وأنا شخصيا فرحت لذلك كما انني فرحت لفرح الشعب ايضا”.

ولفت إلى أنّ تحقق هذا النجاح العظيم على يد مدرّب إيراني يدعو للسرور الكبير وهو أمر مهم، وأضاف:” لطالما كنت أعتقد بأن المجموعات الرياضية في البلاد يجدر بها أن يكون على رأسها مدرّب إيراني”.

المصدر: العالم