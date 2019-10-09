مدير مكتب الرئيس الايراني: نعتبر أي موقف سعودي لوقف الحرب في اليمن والحوار مع إيران خطوة مهمة (وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 14:08

مدير مكتب الرئيس الايراني: نعتبر أي موقف سعودي لوقف الحرب في اليمن والحوار مع إيران خطوة مهمة (وكالات)

منذ 1 ساعة 9 October، 2019
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