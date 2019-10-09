ماذا تعني مصطلحات السكر على عبوات الأغذية‬؟

ألم تتساءل ماذا تعني مصطلحات مثل “قليل السكر” أو “بدون إضافة السكر” الموجودة على عبوات الأطعمة والمشروبات؟ الجواب لدينا.

قال مركز حماية المستهلك في ولاية ‫شمال الراين وستفاليا الألمانية إن عبارة “قليل السكر” المدونة على ‫عبوات الأطعمة والمشروبات تعني احتواء المنتج على 5 غرامات من السكر لكل ‫100 غرام من المنتج، وعبارة “خالٍ من السكر” تعني احتواء المنتج على 0.5 غرام ‫من السكر لكل 100 غرام.

وأضاف المركز أن عبارة “بدون إضافة السكر” لا تعني خلو المنتج منه، ‫حيث إنه قد يحتوي على السكر في صورة فركتوز (سكر الفاكهة)، مشيرا إلى أن ‫السكر يختبئ أيضا وراء مسميات أخرى، مثل لاكتوز أو دكستروز أو مالتوز أو ‫رافينوز.

‫ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الاستهلاك اليومي من السكر ينبغي ألا ‫يزيد على أكثر من 10% من إجمالي استهلاك الطاقة، أي 50 غراما من السكر ‫بالنسبة لـ2000 سعر حراري في اليوم، وهو ما يعادل 10 إلى 12 ملعقة صغيرة.

المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء