كيف تكشف السمك الفاسد في المتاجر

صرح خبراء التغذية في مؤسسة “روس كاتشيستفو” الروسية، أنه عند اختيار السمك المجمد عليك الانتباه بشكل جيد إلى مظهره.

بالإضافة إلى ملاحظة تاريخ انتهاء الصلاحية من الضروري التحقق من درجة الحرارة في الثلاجة، حيث يجب ألا تزيد عن 18 درجة تحت الصفر. ووفقا للخبراء يجب أن تغطي الطبقة الجليدية التي تتكون على السمكة، المنتج بشكل متناسق وبنفس السماكة ولا يجب أن تتمكن من إزالتها عن طريق النقر الخفيف.

وكشف الخبراء أيضا كيف تعلم أن السمكة تم تجميدها لمرات عدة، والعلامات هي أن عيون السمكة غير صافية مع ذيل وزعانف تالفة.

في سياق متصل، كشفت دراسة جديدة من معهد برشلونة للصحة العالمية أن تناول المأكولات البحرية أثناء الحمل قد يساعد على نمو طفلك وبالأخص يعزز قدرته على التركيز.

كما توصلت دراسة دنماركية إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأسماك والخضروات يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى الحوامل وتسمم الحمل.

المصدر: سبوتنك