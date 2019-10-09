روسيا ترصد 26 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 34 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء في نشرة لها في موقعها الرسمي بشأن الوضع في سوريا أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 26 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات إدلب (10) وحلب (7) واللاذقية (7) وحماه (2) ، بينما رصد الجانب التركي 34 خرقا، وذلك في محافظات إدلب (16) اللاذقية (10) وحماه (2) وحلب (6) . من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه لم يقم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ أي عمليات إنسانية، وبشكل عام تم تنفيذ 2218 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3634.741 طن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية