لافروف: روسيا وكازاخستان ستدعمان عمل اللجنة الدستورية المعنية بسوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، أن “موسكو ونور سلطان، ستبذلان قصارى جهدهما لضمان أن تؤدي الاتفاقيات المستقبلية في إطار اللجنة الدستورية السورية إلى التنفيذ المتسق لقرارات الأمم المتحدة”. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي، عقب محادثاته مع نظيره الكازاخستاني مختار تليوبيردي، “شددنا على فعالية منصة التفاوض “أستانا” للمضي قدما في مهام التسوية السورية. وبهذه الصيغة بالتحديد، تمكنت الدول الضامنة من إقناع كل من الحكومة والمعارضة لتشكيل الأساس لبدء مفاوضات ملموسة في إطار اللجنة الدستورية والاتفاق على إجراءات هذه الهيئة”.

وأضاف “سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى التنفيذ المتسق لقرارات الأمم المتحدة”. الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى، بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في جنيف السويسرية.

المصدر: سبوتنيك