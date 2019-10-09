عودة أكثر من 1.2 ألف لاجئ إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين الأربعاء، بعودة أكثر من 1.2 ألف شخص إلى سوريا من الأردن ولبنان، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وذكر المركز في نشرة له بهذا الشأن على الموقع الرسمي لوزرة الدفاع الروسية “عاد خلال الــ24 ساعة الماضية 1211 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 474 لاجئا (142 امرأة و242 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 737 شخصا (221 امرأة و376 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وذكرت النشرة أنه تم، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، ترميم 7 منازل سكنية ومحطة فرعية للطاقة الكهربائية. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.0 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار. يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات “تطهير” الأراضي السورية من المسلحين المتشددين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية