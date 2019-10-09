اللواء سلامي: الحرس الثوري يمتلك احدث التقنيات الدفاعية واكثرها تطورا

قال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي إن “الحرس الثوري الإيراني يمتلك احدث التقنيات الدفاعية واكثرها تطورا”.

واضاف سلامي في كلمة له الاربعاء في الملتقى السادس للزوارق السريعة المنعقد في جامعة “الامام الخامنئي” للعلوم والتقنيات البحرية في زيباكنار بميناء انزلي التابعة لمحافظة جيلان شمال ايران انه “رغم الضغوط الدولية والحظر الاقتصادي والسياسي والثقافي والعلمي المفروض من جانب قوى الغطرسة العالمية، لقد حقق الحرس الثوري الإيراني إنجازات جديدة وتقدما هائلا في قدراتها الدفاعية”.

وأشار سلامي إلى “التقنيات الدفاعية الحديثة التي يتمتع بها نظام الجمهورية الإسلامية”، وتابع ان “القدرات والإنجازات الدفاعية للحرس الثوري وصلت الى درجة يمكنه الكشف عن إنجاز جديد كل يوم”، وصف الصراع مع العدو بانه “صراع الارادات”، وأكد ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية منتصرة في هذا الصراع”، ولفت الى انه “من دون الاستقلال السياسي لا يمكن الحديث عن سائر اشكال الاستقلال”.

المصدر: وكالة انباء ارنا