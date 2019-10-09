لافروف: العلاقات بين روسيا وكازاخستان تحمل طابعاً استراتيجياً 

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن “العلاقات بين روسيا وكازاخستان تحمل طابعا استراتيجيا”. وأوضح لافروف، خلال اللقاء مع وزير الخارجية الكازخستاني، في العاصمة نورسلطان “العلاقات بين روسيا وكازاخستان تحمل الطابع الاستراتيجي والتحالفي، والمحادثات اليوم ستسمح لنا بمناقشة جميع أشكال التعاون في مختلف المؤسسات التي تتواجد فيها روسيا وكازاخستان، وتحديد الخطوات الأساسية للتقدم بجدول الأعمال الدولي لتسوية النزاعات في شتى أنحاء العالم”. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زياته إلى نورسلطان، سيناقش مسائل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وتعاون روسيا وكازاخستان في مكافحة الإرهاب.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية