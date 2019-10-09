الامام الخامنئي: التقدم العلمي المفيد مشروط بامتلاك رؤية ثورية مبنية على الفكر الإسلامي

قال الامام السيد علي الخامنئي إن “التقدم العلمي المفيد للبلاد مشروط بامتلاك رؤية ثورية تكون مبنية على الفكر الإسلامي”، وتابع “يجب على الشباب النخبة أن يجعلوا هدفهم بلوغ حدود العلم والتكنولوجيا ودفعها إلى الأمام”.

كلام الامام الخامنئي جاء الاربعاء خلال استقباله جمعا من الشباب الايراني الفائزين بميداليات في مسابقات الاولمبياد العلمي الوطنية والدولية برفقة أعضاء المنتخب الوطني بالكرة الطائرة للشباب الفائز ببطولة العالم الاخيرة.

وأشاد الامام الخامنئي “بعمق رؤية وحكمة وعقلانية الشباب النخبة”، ولفت الى ان “مسار النخبوية مسار لا ينتهي لذلك لا ينبغي أن يُنظر إلى كسب الميدالية على أنه نهاية الطريق وأن يتم إيقاف مسار تقدّم ورفع مستوى قدرات النخبة”.

واكد الامام الخامنئي ان “الشباب النخبة والرياضيين يشكلون آمال مستقبل الثورة والبلاد”، واشار الى ان “ما صرّح به الشباب النخبة في هذا اللقاء يحكي عن وجود فكر ودقة نظر ونظرة عميقة للقضايا، وهذا أمرٌ في غاية الأهمية ومدعاة للسرور”.

المصدر: وكالة انباء ارنا