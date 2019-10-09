الأمن الروسي يكشف عن منظمة خيرية تجمع الأموال لتنفيذ أعمال إرهابية في سوريا

كشفت قوات الأمن الروسية عن “منظمة خيرية” تضم أكثر من 100 من مؤيدي تنظيم داعش [المحظور في روسيا]، في عدد من الأقاليم الروسية، قاموا بتحويل أكثر من 90 ألف دولار إلى خارج البلاد لتنظيم أعمال إرهابية في سوريا. وجاء في بيان مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفدرالي الأربعاء “تم إحباط أنشطة مجموعة من المواطنين الروس في جمهوريات قبردينو-بلقاريا، وكاراتشايفو-تشيركيسكايا، وإنغوشيا، وتتارستان، ومدينتي موسكو وسان بطرسبرغ، وإقليمي كراسنودار وستافروبول، قاموا عن طريق شبكة الإنترنت بتنظيم تمويل أنشطة التنظيمين الإرهابيين الدوليين “إمارة القوقاز” و”داعش” المحظورين على الأراضي الروسية”.

ووفقا لبيانات جهاز الأمن الفدرالي، قام أعضاء المنظمة بجمع أكثر من 6 ملايين روبل روسي [أكثر من 93 ألف دولار] تحت ستار الأعمال الخيرية، ثم قاموا بتحويلها إلى الخارج لتنفيذ أعمال إرهابية في سوريا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية