الحرس الثوري: إزاحة الستار عن اسرع زورق بحري في ايران

أعلن قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الايراني الاميرال علي رضا تنكسري انه سيتم إزاحة الستار عن أسرع زورق بحري محلي الصنع تصل سرعته الى 90 عقدة بحرية في الساعة.

وأشار الاميرال تنكسيري الاربعاء الى انه “سيتم اليوم ازاحة الستار عن زوارق بحرية تصل سرعتها الى 90 عقدة بحرية في الساعة”، واضاف “بعون الله سنتجه في المستقبل القريب الى تصنيع زوارق بحرية تصل سرعتها الى 100 عقدة بحرية في الساعة”.

وأوضح تنكسيري “أننا مدينون بتطور البلاد للشباب وقائد الثورة”، واضاف ان “العدو لن يكون راضيا عنا أبدا”، واكد انه “لا يمكن التفاوض مع العدو الناكث للعهود حول القضايا المختلفة، وباستطاعتنا فقط من خلال الجاهزية التصدي للعدو”.

وشدد تنكسيري على “جاهزية القوات المسلحة الايرانية قد حققت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي”، وتابع “لقد بعثت ايران مرارا برسالة الى دول الخليج مفادها أن أمن هذه المنطقة هو مسؤولية دولها، وأننا قادرون على إقامة هذا الأمن من خلال الوفاق مع الدول المجاورة في الخليج”.

واشار تنكسيري الى ان “تواجد الاجانب في المنطقة قد عرض امن المنطقة الى الخطر”، واوضح ان “الاجان يسعون إلى إضفاء الشرعية على وجودهم غير المشروع بحجة انعدام الأمن ومن ناحية أخرى يسعون الى جني الارباح من بيع الأسلحة لذلك يحاولون اشعال الحروب”.

وأكد تنكسيري أن “أي إجراء من قبل الأجانب في منطقة الخليج الفارسي سيؤدي الى حدوث كارثة بيئية”، واضاف “تبلغ مساحة الخليج الفارسي 250 كيلومترا مربعا، ودوران المياه فيه يستغرق حوالي عاما واحدا ونحن بحاجة الى ان نكون مستعدين لمواجهة العدو، وان ندرك أنهم لن یجلبوا الأمن لنا”.

المصدر: وكالة انباء فارس