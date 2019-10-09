التحكم المروري: جريح بانقلاب سيارة على أوتوستراد السعديات باتجاه الدامور وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 12:16

التحكم المروري: جريح بانقلاب سيارة على أوتوستراد السعديات باتجاه الدامور وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 1 ساعة 9 October، 2019
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