النفط يهبط لليوم الثالث وسط توترات تجارية

نزلت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي، الأربعاء، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع، مما يزيد الضبابية حيال النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

ومما كبح الأسعار أيضا، بيانات أميركية لقطاع النفط تظهر ارتفاعا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 58.12 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 52.51 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن يومي الخميس والجمعة، في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء نزاع تجاري طال أمده وتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.

لكن التوترات بين البلدين زادت هذا الأسبوع بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين بسبب اعتقال أو انتهاك حقوق أقليات مسلمة، فيما تصاعد الخلاف على خلفية تعليقات من أحد كبار مسؤولي رابطة دوري السلة الأميركي تدعم الاحتجاجات في هونغ كونغ.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر 422 مليون.

المصدر: رةيترز