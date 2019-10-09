إرتفاع أسعار البنزين 95 اوكتان 200 ليرة والـ98 اوكتان والديزل 100 ليرة

إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 200 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 أوكتان وصفيحة الديزل اويل 100 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 300 ليرة لبنانية.

جاء ذلك، في قرارات أصدرها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني حدد بموجبها الحد الاعلى لأسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 25700 ليرة لبنانية

– بنزين 95 اوكتان 25100 ليرة لبنانية

– ديزل اويل للمركبات 18000 ليرة لبنانية

– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 12700 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار انخفاضا الاسبوع المقبل بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 58,24 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام