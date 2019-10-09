البرلمان الإيطالي يوافق على تقليص عدد المشرعين المنتخبين خلال الانتخابات المقبلة

وافق البرلمان الإيطالي على خفض عدد المشرعين المنتخبين بأكثر من الثلث مقرا تعديلا أيدته حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات وقد يؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في البلاد.

وأيدت هذا القانون كل الأحزاب الرئيسية ويدعو إلى تقليص عدد المقاعد في مجلس النواب من 630 مقعدا حاليا إلى 400 مقعد وتقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 عضوا إلى 200 عضو.

لكن هذا التعديل يمكن الطعن فيه خلال استفتاء عام مع تحذير معارضيه من أنه سيضعف الديمقراطية من خلال تسهيل حصول أعضاء جماعات الضغط على نفوذ داخل البرلمان المقلص.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية