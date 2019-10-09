قوى الأمن الداخلي: توقيف 129 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، نشل واطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 10:14
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السيد نصرالله للذين يراهنون على أميركا: أليس ما يجري في شرق الفرات كافياً لكل صاحب عقل أن يعلم بأن هذا الخيار فاشل
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أ ف ب: قلق أوروبي من هجرة جديدة جراء تهديد تركيا بشن عملية عسكرية في سوريا
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: إذا كانت تركيا تريد تدمير ما تبقى من علاقة هشة فالغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة
البيت الأبيض في رسالة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: نرفض التعاون مع تحقيق الكونغرس الرامي لعزل ترامب
البيت الأبيض لبيلوسي: تحقيقكم منحاز ويفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية وعليكم التخلي عن جهودكم الحالية الباطلة
بيلوسي: إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون مع الكونغرس هو محاولة أخرى لإخفاء الحقائق على نحو غير قانوني
العسكريون المتقاعدون يعتصمون أمام مبنى الــ TVA في بيروت احتجاجاً على الأزمة المعيشية وعدم الحصول على مستحقاتهم
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
قوى الأمن الداخلي: توقيف 129 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، نشل واطلاق نار
منذ 40 mins
9 October، 2019
لبنان
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