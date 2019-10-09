قوى الأمن الداخلي: توقيف 129 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، نشل واطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 9 2019 - 10:14

قوى الأمن الداخلي: توقيف 129 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، نشل واطلاق نار

منذ 40 mins 9 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

التعليقات

ذات صلة