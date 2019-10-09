العسكريون المتقاعدون اعتصموا أمام الـ tva وأقفلوا مداخل المبنى

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه يعتصم منذ السادسة صباحا، حراك العسكريين المتقاعدين امام مبنى الtva في بيروت، احتجاجا على الازمة الاقتصادية وعدم دفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرحين الجدد والمساعدات المدرسية والمرضية، وأقفل العسكريون المتقاعدون مداخل المبنى وسط انتشار امني.

كما أفاد عن حصول تدافع بسيط بين المتقاعدين والقوى الامنية خلال محاولة منع احدى الموظفات من الدخول الى المبنى.

وشدد العسكريون المتقاعدون خلال اعتصامهم امام مبنى الـ TVA على أنه لا يجوز التعاطي مع حقوقهم “باستنسابية”.

وأكد العميد المتقاعد أندريه أبو معشر خلال الاعتصام أنه “لن يحصل قطع طرق واشعال اطارات، وما يعاني منه العسكريون يعاني منه الشعب اللبناني ككل، وأداء السلطة اليوم غير مقبول لذا علينا أن نستمر بالمطالبة ونرفع الصوت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام