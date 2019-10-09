غرفة التحكم المروري: تجمع عدد من المحتجين امام مبنى TVA العدلية وتحويل السير الى الطرق المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2019 - 08:04
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: التجربة تقول أنّ اميركا لا حليف لها وما يجري في شرق الفرات دليل على ذلك
السيد نصرالله للذين يراهنون على أميركا: أليس ما يجري في شرق الفرات كافيا لكل صاحب عقل أن يعلم بأن هذا الخيار فاشل
الرئيس بوتين ومجلس الأمن الروسي يشددون في اجتماع على أهمية تجنّب أي عمل من شأنه أن يقوض التسوية السلمية للنزاع في سوريا
وزير الخارجية الإيراني أبلغ نظيره التركي خلال اتصال هاتفي معارضة بلده عملية عسكرية داعيا إلى احترام وحدة أراضي سوريا
رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد على ضرورة الحفاظ على "قسد" معربا عن القلق بسبب تهديدات تركيا بشن هجوم على شمال شرق سوريا
ادوار فيليب: المعركة ضد داعش مستمرة ووحده الحل السياسي قادر على ضمان مكانة الاكراد والاقليات في سوريا على الأجل الطويل
بريطانيا تبلغ تركيا عدم دعمها خطتها لشن عملية شمال سوريا لخطورتها على زعزعة استقرار المنطقة وعلى جهود دحر تنظيم داعش
الرئيس الأميركي: قد نكون في طور مغادرة سوريا لكننا لم نتخلّ بأي شكل كان عن الأكراد فهم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون
سوريا: نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد يدعو الأكراد الي العودة إلى الوطن لأن الوطن هو مصيرهم النهائي
المقداد: نريد أن نحل كل المشاكل السورية بطريقة إيجابية بعيدة عن العنف وتحافظ على كل ذرة تراب من أرض سوريا
سانا: العثور على مستودع للأسلحة بينها "اسرائيلية" الصنع من مخلفات الإرهابيين في منطقة اللجاة الصخرية بريف السويداء
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: حركة الجهاد الاسلامي أعادت الاعتبار لقضيتنا والعلاقة معها استراتيجية
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: نرفع الغطاء عن أي شخص يتعاطى مع المنسق الاسرائيلي الضابط في وزارة حرب العدو
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: استخدام العدو للاغتيال المعنوي للمقاومين دليل عدم قدرته كسر المقاومة بالقوة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: 1760 غارة للعدوان خلال شهري أب وايلول أدت الى استشهاد 205 مدنيين واصابة 166
العميد يحيى سريع: سنتصدى لأي طلعات جوّية للعدو وعملياتنا تهدف لرفع معاناة شعبنا والدفاع عنه وسنرد على أي تصعيد عسكري
مصادر يمنية: مقتل وجرح عدد من عناصر قوى العدوان بافشال محاولة تسلل لهم غرب مفرق الوازعية في تعز
تونس: المرشح للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة نبيل القروي طلب من المحكمة الإدارية لتأجيل الانتخابات حتى يتم الافراج عنه
قائد الجيش العماد جوزاف عون: ليس هناك جيش آزره شعبه إلا وانتصر وسلاح الكون بأسره لا يوازي سلاح محبة الشعب لهذا الجيش
لبنان: لقاء بعيد عن الإعلام جمع وزيري المال والخارجية وبحثا خلاله في موضوع الموازنة والوضعين الاقتصادي والمالي
وزير الخارجية جبران باسيل: الدول الكبرى تريد زج لبنان بحروب داخلية وهي عاجزة عن حل مشاكلها في المنطقة وتجنح نحو الحوار
باسيل: لبنان قادر على الخروج من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة وندعو لتوحيد الجهود لإنقاذ البلد بعيداً عن السجالات
الشيخ عبد الأمير قبلان يشدد خلال استقباله السفير المصري نزيه النجاري على رفض "صفقة القرن" ودعم حقوق الشعب الفلسطينني
الجيش اللبناني: زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على 3 مراحل
لبنان: عدد من المواطنين في النبطية أقدموا على اقفال بعض الطرقات احتجاجا على تراكم النفايات في المدينة
ايطاليا: مجلس النواب يصوّت على تعديل دستوري يقتطع ثلث عدد النواب بهدف توفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية
بروكسل تتهم رئيس الوزراء البريطاني باللعب بمستقبل اوروبا وتمهله حتى نهاية الاسبوع لتقديم تسوية مقبولة للخروج من الاتحاد
قاعدة شبانغداليم الجوية الأميركية: تحطم مقاتلة اف-16 أميركية غرب ألمانيا ونجاة قائدها خلال مهمة تدريب روتينية
حكومة الاكوادور: انخفاض إنتاج النفط بنسبة 12% بعد استيلاء محتجين على ارتفاع أسعار المحروقات على 3 منشآت نفطية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
غرفة التحكم المروري: تجمع عدد من المحتجين امام مبنى TVA العدلية وتحويل السير الى الطرق المجاورة
منذ 46 mins
9 October، 2019
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