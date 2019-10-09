عبد المهدي والحلبوسي يبحثان طلبات المتظاهرين

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، طلبات المتظاهرين، فيما ناقشا الخروقات والإعتداءات التي ادت الى وقوع شهداء وجرحى من المتظاهرين وأفراد الأجهزة الأمنية خلال الايام الماضية.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، اليوم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والجهود المبذولة للإستجابة للمطالب المشروعة ولماورد من مكتب المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة”، مبينا انه “تمت مناقشة الطلبات التي سلمها المتظاهرون في ضوء اللقاءات المباشرة والإتصالات التي اجريت مع ممثليهم”.

واضاف انه “جرى التباحث حول حزمة الإصلاحات والقرارات الأولى التي أعلنتها الحكومة والإستمرار بتقديمها وصولا الى تطمين أبناء شعبنا على حرص السلطتين التنفيذية والتشريعية على الإستماع للمطالب المحقة والإستجابة لها، الى جانب بحث الخروقات والإعتداءات التي ادت الى وقوع شهداء وجرحى من المتظاهرين وأفراد الأجهزة الأمنية، وتركيز الجهود على حفظ الأمن والإستقرار بعد عودة الأوضاع الى طبيعتها في بغداد والمحافظات”.

المصدر: وكالات