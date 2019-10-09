مناورات ايران وروسيا البحرية المشتركة ستستمر الى اذار

اشار قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي الى المناورة البحرية المشتركة المزمع عقدها بين ايران وروسيا وقال انه تم التنسيق والاتفاق بشأن هذه المناورة من قبل ونأمل أن تجري حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس) في منطقة المحيط الهندي .

ووصل ألادميرال حسين خانزادي إلى موسكو اليوم الثلاثاء لحضور الاجتماع الرابع لقادة القوة البحرية للدول المطلة على بحر قزوين ، والذي يعقد في سان بطرسبرغ ، عاصمة روسيا الثقافية.

وقال قائد سلاح البحر الايراني لدى وصوله إلى موسكو إن اتفاقية التعاون العسكري لدول بحر قزوين سيتم توقيعها خلال اجتماع قادة القوة البحرية لهذه الدول الخمس، مشيرا الى ان التعاون الامني والتاهيلي والتقني وقضية الاغاثة والانقاذ البحري تعد من اهم بنود الاتفاقية .

وأشار إلى إجراء مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا في المستقبل القريب وقال عندما تجري دولتان أو أكثر مناورات عسكرية ، فهذا يعني انه تم رفع مستوى الاتفاق والتعاون بين هذه البلدان بدرجة كبيرة .

واعتبر رفع الجهوزية القتالية وتحقيق الأمن الجماعي في مناطق محددة بانه هو الهدف من المناورة البحرية إلايرانية الروسية المشتركة ، واضاف إن التنسيق والاتفاق على إجراء هذه المناورة قد تم من قبل ونأمل أن تجري المناورات حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/ مارس 2020) في منطقة المحيط الهندي.

المصدر: وكالات