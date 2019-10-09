رئيس البرلمان الأوروبي: لا تقدم في المفاوضات حول “بريكست”

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، عدم إحراز أي تقدم في مفاوضاته مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حول “بريكست”.

وقال ساسولي في بيان له، صدر في أعقاب المفاوضات في لندن، اليوم الثلاثاء: “جئت لهنا بأمل قوي في سماع مقترحات من شأنها أن تدفع بالمفاوضات إلى الأمام. ولكن يجب أن أشير إلى أنه لم يكن هناك أي تقدم”.

من جهة أخرى، جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في أعقاب الاجتماع، أن جونسون أكد لرئيس البرلمان الأوروبي أنه يفضل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع التوصل إلى اتفاق.

وأكد جونسون أن المقترح البريطاني يمثل “خطوة ملموسة” و”حل وسط معقولا يحترم اتفاقية بلفاست (للسلام بين بريطانيا والجماعات الإيرلندية حول نظام السلطة في إيرلندا الشمالية) والسوق المشتركة ويوفر التوافق الديمقراطي في إيرلندا الشمالية”.

وجدد جونسون تأكيده على أن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد بدون اتفاق، يوم 31 أكتوبر، في حال عدم التوصل إليه.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني “للتحرك بسرعة والعمل معا من أجل الاتفاق على صفقة”.

المصدر: وكالة رويترز