البنتاغون: أبعدنا قواتنا من مسار العملية التركية ولا تغييرات في وجودنا العسكري بسوريا

أكدت وزارة الحرب الأمريكية أنها أبعدت قواتها المتمركزة شمال سوريا من مسار العملية التركية المرتقبة في المنطقة، ونفت أي تغيير في الوجود العسكري الأمريكي بالبلاد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في بيان: “تمثل موقف وزارة الدفاع ولا يزال يتمثل في أن إقامة منطقة آمنة شمال سوريا أفضل طريق للمضي قدما في دعم الاستقرار”.

وأضاف هوفمان: “اختارت تركيا، للأسف، أن تعمل بشكل أحادي الجانب. ونتيجة لذلك قمنا بإبعاد القوات الأمريكية في شمال سوريا من مسار التدخل التركي المحتمل من أجل ضمان أمنهم. وحتى الوقت الراهن، لم ننفذ أي تغييرات في وجود قواتنا في سوريا”.

من جهة أخرى، ذكر هوفمان أن كلا من وزير الحرب مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، و”على الرغم من التقارير المستمرة حول العكس”، تم التشاور معهما خلال الأيام الماضية من قبل رئيس البلاد، دونالد ترامب، “حول الوضع والجهود المتعلقة بحماية قوات الولايات المتحدة شمال سوريا في وجه العملية العسكرية التركية”.

وأكد الرئيس التركي، الاثنين، أن بلاده عازمة على شن العملية العسكرية شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة من “وحدات حماية الشعب”، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الليلة الماضية، عن استكمال كل الاستعدادات لهذا التحرك.

المصدر: وكالات