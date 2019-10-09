رئيس البرلمان المصري: لا يوجد معتقلون سياسيون في بلادنا

اعتبر رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أنه لا يوجد معتقلون سياسيون في سجون بلاده على الرغم من الاتهامات الموجهة لسلطاتها في هذا السياق.

وقال عبد العال، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، الثلاثاء، ردا على سؤال من البرلماني، طلعت خليل، حول إلقاء قوات الأمن القبض على مئات الأشخاص من محافظة السويس على خلفية مظاهرات شهدتها المدينة مؤخرا: “هناك بعض المشتبه بهم في الأحداث الأخيرة، تم القبض عليهم بناء على أمر من النيابة العامة، وكل من لم يثبت عليه أي تهمة يخلى سبيله على الفور”.

وأضاف عبد العال أنه “بالفعل هناك أعداد كبيرة تم الإفراج عنها، ولا يوجد في مصر معتقلون سياسيون وفقا للقانون والدستور المصري”، معتبرا أن كل من ألقي القبض عليهم تعرضوا لهذا الإجراء “بناء على قرارات من النيابة العامة كما أوضح بيان النائب العام”.

وتحدثت منظمات حقوقية بينها “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” عن اعتقال السلطات المصرية أكثر من 2300 شخص على خلفية موجة مظاهرات محدودة ومناهضة للحكومة شهدتها بعض مدن البلاد نهاية سبتمبر.

المصدر: وكالات