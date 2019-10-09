نقابيو غزة ينتفضون ضد الحصار “الإسرائيلي” على القطاع

تجمع العشرات من أعضاء الأطر النقابية الفلسطينية، بالقرب من بوابة بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة، رفضًا للحصار “الإسرائيلي” على القطاع، المفروض منذُ ما يزيد عن (12 عامًا)، الأمر الذي أدى لشل مناحي الحياة كافة، وتعطل مهام النقابات.

ورفع المشاركون لافتات احتجاجية ضد الحصار “الإسرائيلي”، في الوقفة التي دعت إليها الهيئة العليا الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار والأطر النقابية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بعنوان “نقابيون ضد الحصار” أمام بوابة بيت حانون.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. جميل عليان، بأن الفعاليات الاحتجاجية مستمرة حتى يرفع هذا الحصار “الإسرائيلي” الظالم على غزة، وأن مسيرات العودة استطاعت أن تحظى باهتمام دول العالم، وإعادة النظر في القضة الفلسطينية.

وأوضح عليان، بأن شعبنا سينجح في فك الحصار التي أثر على مناحي الحياة كافة في غزة، وذلك لامتلاكه الإرادة والصمود في مواجه أدوات الاحتلال المجحفة.

ودعا القيادي عليان، الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لزيارة قطاع غزة فورًا، لمشاهدة ونقل الصورة الحقيقة عن جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، إلى مرآى ومسمع العالم.

كما دعا لمواجهة الحصار عبر تنفيذ عوامل عدة، منها: الدعوة للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني البغيض، باعتبارها المدخل الثابت والاساسي في نجاح المعركة ضد الاحتلال، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الحصار على مليوني مواطن.

وطالب، بضرورة إعادة بناء وترتيب مرجعيات منظمات التحرير المعطلة بسبب الانقسام، وذلك على أساس الشراكة الوطنية مع الفصائل الفلسطينية كافة، مشددًا على أنها حاجة ملحمة في هذا الوقت في مواجهة مخططات الاحتلال.

وحول التغييرات السياسية في المنطقة العربية، قال عليان :” إن الأوضاع في المنطقة تبشر بخير في مواجهة المؤامرات الأميركية و”الإسرائيلية”، مضيفًا، بان تراكم الجهود العربية والإسلامية حول الجهود الفلسطينية عزز من ثقة شعبنا في طرد الاحتلال الغاصب.

المصدر: فلسطين اليوم