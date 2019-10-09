محامي ترامب يرفض تقديم أي معلومات للديمقراطيين بشأن الملف الأوكراني

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن، رودولف جولياني، محامي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض تقديم أي معلومات أو الإدلاء بشهادة أمام لجنة تحقيق يقودها ديمقراطيون في قضية عزل ترامب.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” أن جولياني لن يتعاون مع التحقيق الذي يجريه مجلس النواب، وأنه “لا يمكن أن يتصور” أي واحد من إدارة ترامب يمثل أمام لجنة تحقيق يقودها الديمقراطيون.

من جهته، أعلن رئيس لجنة شؤون العدل في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أنه سيدعو جولياني للإدلاء بشهادته أمام لجنته حول “الفساد وغيره من المخالفات المتعلقة بأوكرانيا”.

ورحب الديمقراطيون في اللجنة بمبادرة غراهام، فيما أبدى جولياني “اهتمامه” بقبول هذه الدعوة، لكنه أشار إلى أن هناك العديد من الشؤون القانونية التي يجب دراستها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواجه اتهامات بممارسة الضغط على القيادة الأوكرانية من أجل فتح تحقيق مع منافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة جو بايدن.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن بدء دراسة مسألة عزل ترامب من منصبه على خلفية القضية هذه.

المصدر: وكالات